Мать с детьми вышла во двор дома, не подозревая, что вот-вот в ее семью придет горе

Пламя мгновенно охватило весь дом. Соседи, увидев это страшное зрелище, бросились на помощь и предупредили ни о чем не подозревающую мать, но было уже поздно. Они пытались прорваться внутрь через окна, но безуспешно — девочка погибла в огненной ловушке.