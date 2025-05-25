Мать с детьми вышла во двор дома, не подозревая, что вот-вот в ее семью придет горе

В Бичурском районе Бурятии следователи СК разбираются в ужасной трагедии — гибели ребенка в сгоревшем доме.
Семья воспитывала троих детей. 24 мая отец был на работе, а мать с ребятишками вышла во двор, занималась хозяйством и кормила скот. Вдруг маленькая дочка забежала в дом, а вскоре на кухне вспыхнул огонь.
Пламя мгновенно охватило весь дом. Соседи, увидев это страшное зрелище, бросились на помощь и предупредили ни о чем не подозревающую мать, но было уже поздно. Они пытались прорваться внутрь через окна, но безуспешно — девочка погибла в огненной ловушке.
Сейчас следователи делают все возможное, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По предварительной версии, причиной пожара могла стать старая электропроводка или неисправные электроприборы.