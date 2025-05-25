Беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Туле: карта атак БПЛА за 25 мая

В Тульской области ночью была объявлена тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Позже губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что системы ПВО сбили четыре БПЛА, обломки одного из них упали во дворе пятиэтажного дома на улице Металлургов. В результате пострадали несколько многоквартирных зданий: у них были выбиты стекла и оконные рамы. Он уточнил, что пострадавших нет, а на месте падения БПЛА продолжают работать оперативные службы.