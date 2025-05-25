В Находке нашли водителя, сбившего 8-летнюю девочку

Водитель мотоцикла, двигаясь в направлении кольца МЖК в Находке, наехал на 8-летнюю девочку. Она переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. После мужчина скрылся, но сегодня его задержали. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В результате аварии школьница получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение. Виновника ДТП задержали, им оказался 34-летний местный житель.
На него составили административные протоколы по статьям 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), 12.27 КоАП РФ “Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является”.
Проверка продолжается, назначено проведение ряда исследований.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как водитель сначала подошел к ней, но после решил скрыться с места ДТП.