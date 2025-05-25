В Находке нашли водителя, сбившего 8-летнюю девочку

На него составили административные протоколы по статьям 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), 12.27 КоАП РФ “Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является”.