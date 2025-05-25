За сутки в Ростовской области потушили десять техногенных пожаров

За сутки в Ростовской области ликвидировали десять техногенных пожаров, одно возгорание сухой растительности, а также последствия семи ДТП. Кроме этого, произошло одно происшествие на воде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— В общей сложности на местах происшествий в течение 24 мая задействовали 228 специалистов и 57 единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели также предупреждают, что 25 мая осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +26−31 градуса.
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