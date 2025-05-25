Женщина погибла во влетевшей в дерево иномарке под Ангарском

В Ангарске полицейские пытаются разобраться в ночной трагедии на дороге, которая унесла жизнь человека. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
В ночь на 25 мая возле поселка Мегет произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle не справился с управлением, когда ехал в сторону Иркутска. Машина резко слетела с дороги и с силой врезалась в дерево.
Чудом выживший водитель был немедленно доставлен в больницу с травмами. К несчастью, его 47-летней пассажирке не удалось избежать роковой участи — она погибла на месте до приезда медиков.
Сейчас полицейские восстанавливают цепочку событий, чтобы понять, что же на самом деле произошло.
Напомним, водитель ударился головой о забор и обвинил полицейских в избиении в Баклашах.
В Ангарске полицейские пытаются разобраться в ночной трагедии на дороге, которая унесла жизнь человека. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
В ночь на 25 мая возле поселка Мегет произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle не справился с управлением, когда ехал в сторону Иркутска. Машина резко слетела с дороги и с силой врезалась в дерево.
Чудом выживший водитель был немедленно доставлен в больницу с травмами. К несчастью, его 47-летней пассажирке не удалось избежать роковой участи — она погибла на месте до приезда медиков.
Сейчас полицейские восстанавливают цепочку событий, чтобы понять, что же на самом деле произошло.
Напомним, водитель ударился головой о забор и обвинил полицейских в избиении в Баклашах.