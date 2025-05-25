Женщина погибла во влетевшей в дерево иномарке под Ангарском

В ночь на 25 мая возле поселка Мегет произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle не справился с управлением, когда ехал в сторону Иркутска. Машина резко слетела с дороги и с силой врезалась в дерево.