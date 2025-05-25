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Женщина погибла во влетевшей в дерево иномарке под Ангарском

Водитель получил травмы.

Источник: ГУ МВД

В Ангарске полицейские пытаются разобраться в ночной трагедии на дороге, которая унесла жизнь человека. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ночь на 25 мая возле поселка Мегет произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle не справился с управлением, когда ехал в сторону Иркутска. Машина резко слетела с дороги и с силой врезалась в дерево.

Чудом выживший водитель был немедленно доставлен в больницу с травмами. К несчастью, его 47-летней пассажирке не удалось избежать роковой участи — она погибла на месте до приезда медиков.

Сейчас полицейские восстанавливают цепочку событий, чтобы понять, что же на самом деле произошло.

Напомним, водитель ударился головой о забор и обвинил полицейских в избиении в Баклашах.

В Ангарске полицейские пытаются разобраться в ночной трагедии на дороге, которая унесла жизнь человека. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ночь на 25 мая возле поселка Мегет произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle не справился с управлением, когда ехал в сторону Иркутска. Машина резко слетела с дороги и с силой врезалась в дерево.

Чудом выживший водитель был немедленно доставлен в больницу с травмами. К несчастью, его 47-летней пассажирке не удалось избежать роковой участи — она погибла на месте до приезда медиков.

Сейчас полицейские восстанавливают цепочку событий, чтобы понять, что же на самом деле произошло.

Напомним, водитель ударился головой о забор и обвинил полицейских в избиении в Баклашах.