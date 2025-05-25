В Тольятти женщина сбила шестилетнего мальчика в жилой зоне

Утром 24 мая в Центральном районе Тольятти произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода. Подробности сообщают в региональном ГУ МВД.
В 10:42 44-летняя женщина за рулём автомобиля Chevrolet Spark, двигаясь по дворовой территории вблизи дома № 68 по улице Ленинградской, допустила наезд на шестилетнего мальчика, переходившего проезжую часть.
Ребёнок получил травмы и был оперативно доставлен в больницу. Полиция продолжает разбираться в деталях произошедшего.
Ранее мы писали, что в Самаре мопедист пострадал в столкновении с внедорожником.
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