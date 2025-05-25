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6-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Тольятти

Женщина на «Шевроле» сбила мальчика в Центральном районе Автограда.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Ребенок пострадал в ДТП, которое произошло в Тольятти в субботу, 24 мая. Все случилось днем в Центральном районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

— В 10.42 44-летняя женщина за рулем «Шевроле» ехала по жилой зоне. В районе дома № 68 по улице Ленинградской она сбила 6-летнего мальчика, который переходил дорогу, — поделились в полиции.

Ребенка доставили в больницу с места аварии.

В ГУ МВД по Самарской области отмечают, что всего за вчерашний день в регионе произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.