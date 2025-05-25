Девять человек попали в больницы Братска с отравлением

За последние двое суток в больницы Братска обратились 9 человек с симптомами острой кишечной инфекции (ОКИ). Среди госпитализированных — двое взрослых и четверо детей, которые сейчас проходят необходимое лечение. Им предоставляются все нужные медикаменты, сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова.
Мэр города Александр Дубровин взял ситуацию под личный контроль. Теперь экспертам предстоит выяснить, связаны ли эти случаи ОКИ между собой, то есть имеют ли они общий источник или механизм. В первую очередь нужно дождаться результатов исследований. Однако рассматривается версия, что все пострадавшие питались в одном и том же заведении в Центральном районе города.
Напомним, празднование выпускного и юбилея родственницы обернулось визитом в больницу и массовым отравлением для более 30 человек. Произошло все вечером 28 июня 2024 года в одном из кафе-баров Братска. Спустя сутки сибиряки обратились к медикам — их мучили боли в животе, рвота, головные боли, высокая температура и боли в пояснице.