Девять человек попали в больницы Братска с отравлением

Мэр города Александр Дубровин взял ситуацию под личный контроль. Теперь экспертам предстоит выяснить, связаны ли эти случаи ОКИ между собой, то есть имеют ли они общий источник или механизм. В первую очередь нужно дождаться результатов исследований. Однако рассматривается версия, что все пострадавшие питались в одном и том же заведении в Центральном районе города.