Польша подняла в небо военные самолеты из-за активности России на Украине

По итогам операции нарушений в польском воздушном пространстве зафиксировано не было. В командовании уточнили, что меры были направлены на обеспечение безопасности на приграничных территориях. Через три часа после начала операции все самолеты вернулись на аэродромы. Подобные действия также предпринимались в конце апреля.