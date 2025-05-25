В Мотовилихинском районе Перми горит многоэтажный дом

В Перми днем 25 мая очевидцы сообщили о сильных клубах дыма и открытом горении над многоквартирным домом Мотовилихи. К месту пожара прибыли подразделения МЧС.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, пожар произошел на ул. Пушкарской. По прибытии к месту вызова огнеборцы установили открытое горение утеплителя на крыше дома.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание.
В 11:52 МЧС сообщило о локализации пожара на площади 100 кв. метров.