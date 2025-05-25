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В Мотовилихинском районе Перми горит многоэтажный дом

К месту пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Перми днем 25 мая очевидцы сообщили о сильных клубах дыма и открытом горении над многоквартирным домом Мотовилихи. К месту пожара прибыли подразделения МЧС.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, пожар произошел на ул. Пушкарской. По прибытии к месту вызова огнеборцы установили открытое горение утеплителя на крыше дома.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание.

В 11:52 МЧС сообщило о локализации пожара на площади 100 кв. метров.