В Воронежской области задержали стрелявшего у вокзала

ВОРОНЕЖ, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который вечером 23 мая открыл стрельбу на привокзальной площади в Россоши Воронежской области, ранив одного из прохожих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
«Мужчина задержан», — сообщила собеседник агентства.
По данным пресс-службы, мужчина был задержан на одной из улиц Россоши сотрудниками полиции при взаимодействии с сотрудниками ФСБ примерно в 09:50 мск.
Стрельба на привокзальной площади в Россоши произошла вечером 23 мая. Стрелявший с места происшествия скрылся, полиция начала его поиски. По данному факту управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Пострадавший был доставлен в больницу.