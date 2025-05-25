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В Воронежской области задержали стрелявшего у вокзала

Он ранил мужчину.

Источник: Соцсети

ВОРОНЕЖ, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который вечером 23 мая открыл стрельбу на привокзальной площади в Россоши Воронежской области, ранив одного из прохожих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

«Мужчина задержан», — сообщила собеседник агентства.

По данным пресс-службы, мужчина был задержан на одной из улиц Россоши сотрудниками полиции при взаимодействии с сотрудниками ФСБ примерно в 09:50 мск.

Стрельба на привокзальной площади в Россоши произошла вечером 23 мая. Стрелявший с места происшествия скрылся, полиция начала его поиски. По данному факту управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Пострадавший был доставлен в больницу.