15-летний подросток утонул в районе Колонтаевского моста в Азове

В Азове, в районе Колонтаевского моста, утонул 15-летний мальчик. Об этом утром 25 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Оказалось, что накануне юноша гулял с друзьями вдоль берега, и в какой-то момент ребята зашли в водоем в запрещенном для купания месте. Мальчик поскользнулся, попал в глубокую яму под водой и не выплыл. Спасти его не могли.
Позже тело подростка извлекли водолазы областной службы спасения.
Спасатели напоминают: купаться и даже просто заходить в воду в необорудованных местах крайне опасно.
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