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В Алексеевском районе Татарстана потушили пожар на керамическом заводе

Сегодня в Алексеевском районе Татарстана произошел пожар в цехе на предприятии «Алексеевская керамика» на улице Кирпично-заводская.

По прибытии пожарных горела кровля цеха по приему глины.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожар потушен, к счастью, обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается.