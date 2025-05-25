В Алексеевском районе Татарстана потушили пожар на керамическом заводе

По прибытии пожарных горела кровля цеха по приему глины.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожар потушен, к счастью, обошлось без пострадавших.
Причина пожара устанавливается.
Сегодня в Алексеевском районе Татарстана произошел пожар в цехе на предприятии «Алексеевская керамика» на улице Кирпично-заводская.
По прибытии пожарных горела кровля цеха по приему глины.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожар потушен, к счастью, обошлось без пострадавших.
Причина пожара устанавливается.