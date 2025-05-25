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Под Волгоградом подросток на мопеде врезался в школьника без прав на «восьмерке»

В ДТП в Жирновском районе пострадали два ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области родителей подростков, которые еще не доросли до руля, накажут за то, что допустили детей до управления транспортными средствами. Это произошло после того, как в поселке Линево Жирновского района два ребенка пострадали в ДТП, которое устроили школьники без прав. За рулем мопеда ехал 14-летний мальчик, на грунтовой дороге они не смогли разъехаться с 15-летним подростком на «восьмерке», сообщает региональная полиция.

«ВАЗ-2108» не был зарегистрирован. Кто пустил школьника за руль, родители расскажут полицейским. Обе семьи заплатят штраф в размере 30 тысяч рублей — им сразу после аварии выписали протоколы.

А пока 14-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир находятся в больнице, ребята получили различные травмы.