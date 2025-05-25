Мужчина стрелял в направлении сделавшей ему замечание женщины в Ангарске

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области уточнили, что полицейские разыскивают участников инцидента. Сотрудники устанавливают личность и местонахождение мужчины и женщины, применивших предмет, внешне напоминающий оружие, после чего скрывшихся с места происшествия. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.