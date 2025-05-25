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Мужчина стрелял в направлении сделавшей ему замечание женщины в Ангарске

Полиция уже ищет злоумышленника.

Источник: ГУ МВД

В Ангарске вечером 24 мая в жилом дворе одного из кварталов произошел инцидент со стрельбой. По информации свидетелей, мужчина выстрелил в направлении женщины, сделавшей ему замечание (предположительно, из окна квартиры).Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области уточнили, что полицейские разыскивают участников инцидента. Сотрудники устанавливают личность и местонахождение мужчины и женщины, применивших предмет, внешне напоминающий оружие, после чего скрывшихся с места происшествия. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Полиция обращается к подозреваемым с призывом добровольно явиться в отдел для дачи объяснений. Очевидцев происшествия или граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, просят сообщить по телефонам: 8-(3955)-53−05−15, 69−28−95 или 102 (с мобильного телефона любого оператора связи).