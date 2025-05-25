Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток без прав опрокинул мотоцикл в Сызрани 24 мая

Вечером 24 мая в Сызрани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла.

Вечером 24 мая в Сызрани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Об этом рассказали в региональном главке.

В 18:05 на улице Кирпичной у дома № 1А 16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, управлял спортивным мотоциклом SYCMCC без государственных номеров. В какой-то момент водитель не справился с управлением, мотоцикл перевернулся.

Молодой человек получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Тольятти женщина сбила шестилетнего мальчика, переходившего проезжую часть.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!