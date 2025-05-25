Подросток без прав опрокинул мотоцикл в Сызрани 24 мая

Вечером 24 мая в Сызрани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Об этом рассказали в региональном главке.
В 18:05 на улице Кирпичной у дома № 1А 16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, управлял спортивным мотоциклом SYCMCC без государственных номеров. В какой-то момент водитель не справился с управлением, мотоцикл перевернулся.
Молодой человек получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в Тольятти женщина сбила шестилетнего мальчика, переходившего проезжую часть.
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