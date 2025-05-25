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Любимая детьми учительница умерла на школьной линейке в Волгограде

Учитель с 33-летним стажем Елена Казачкова скончалась накануне во время школьной линейки в Красноармейском районе Волгограда.

Женщине стало плохо, она потеряла сознание на глазах детей. Коллеги вызвали медиков, однако реанимационной бригаде оставалось только констатировать ее смерть. По неподтвержденным пока данным, причиной стал оторвавшийся тромб.

В любви к педагогу признаются под печальным постом жители юга города.

«Какое горе! Мы до сих пор не можем в это поверить. Моя младшая дочь должна была в этом году идти к Елене Владимировне в 1 класс в 134-ю школу», — делится волгоградка.

Мама другой девочки рассказывает: ее дочь ходила на подготовительные курсы к Елене Владимировне, и педагог так ей понравилась, что ребенок с огромным удовольствием бежала к ней на урок.

«Дети падали на колени и плакали…», — сообщают очевидцы трагедии.

Волгоградцы говорят: давно пора проводить линейки не на солнцепеке — даже дети случается теряют во время последнего звонка сознание, что же говорить о взрослых, у которых есть проблемы со здоровьем.

На странице школы «Дарование» в соцсетях о случившемся не сообщается.