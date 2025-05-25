Любимая детьми учительница умерла на школьной линейке в Волгограде

Женщине стало плохо, она потеряла сознание на глазах детей. Коллеги вызвали медиков, однако реанимационной бригаде оставалось только констатировать ее смерть. По неподтвержденным пока данным, причиной стал оторвавшийся тромб.
В любви к педагогу признаются под печальным постом жители юга города.
«Какое горе! Мы до сих пор не можем в это поверить. Моя младшая дочь должна была в этом году идти к Елене Владимировне в 1 класс в 134-ю школу», — делится волгоградка.
Мама другой девочки рассказывает: ее дочь ходила на подготовительные курсы к Елене Владимировне, и педагог так ей понравилась, что ребенок с огромным удовольствием бежала к ней на урок.
«Дети падали на колени и плакали…», — сообщают очевидцы трагедии.
Волгоградцы говорят: давно пора проводить линейки не на солнцепеке — даже дети случается теряют во время последнего звонка сознание, что же говорить о взрослых, у которых есть проблемы со здоровьем.
На странице школы «Дарование» в соцсетях о случившемся не сообщается.