В Туле ликвидируют последствия падения БПЛА у жилых домов

БПЛА упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. В результате падения никто из местных жителей не пострадал, в трех домах частично выбиты стекла окон. «Больше всего пострадали первый, второй и третий [подъезды]. Первый-второй подъезды — все балконы разрушены», — рассказал ТАСС житель поврежденного дома.
Больше всего повреждений зафиксировано в шестиподъездном пятиэтажном доме — выбиты окна в квартирах в первом, втором и третьем подъездах, повреждены обшивки балконов. Два находящихся рядом дома повреждены в меньшей степени, также посечено порядка пяти машин.
Сейчас жильцы домов находятся на улице. Рабочие проводят уборку территории вокруг домов, выносят мусор из поврежденных квартир. Пустые оконные проемы закрываются поликарбонатом.