Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туле ликвидируют последствия падения БПЛА у жилых домов

ТУЛА, 25 мая. /ТАСС/. Три многоквартирных дома получили повреждения в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины в спальном районе Тулы, коммунальные службы приступили к ликвидации последствий, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

БПЛА упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. В результате падения никто из местных жителей не пострадал, в трех домах частично выбиты стекла окон. «Больше всего пострадали первый, второй и третий [подъезды]. Первый-второй подъезды — все балконы разрушены», — рассказал ТАСС житель поврежденного дома.

Больше всего повреждений зафиксировано в шестиподъездном пятиэтажном доме — выбиты окна в квартирах в первом, втором и третьем подъездах, повреждены обшивки балконов. Два находящихся рядом дома повреждены в меньшей степени, также посечено порядка пяти машин.

Сейчас жильцы домов находятся на улице. Рабочие проводят уборку территории вокруг домов, выносят мусор из поврежденных квартир. Пустые оконные проемы закрываются поликарбонатом.