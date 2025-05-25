В Туле ликвидируют последствия падения БПЛА у жилых домов

БПЛА упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. В результате падения никто из местных жителей не пострадал, в трех домах частично выбиты стекла окон. «Больше всего пострадали первый, второй и третий [подъезды]. Первый-второй подъезды — все балконы разрушены», — рассказал ТАСС житель поврежденного дома.