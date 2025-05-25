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Около вокзала в Ростове-на-Дону загорелась шаурмичная

На Привокзальной в Ростове утром горела шаурмичная, пламя уже потушили.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, в районе главного ж/д вокзала, загорелась шаурмичная. Об этом утром 25 мая в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, огонь охватил вытяжку, и после этого на место происшествия быстро приехали пожарные.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Оказалось, что вызов на улицу Привокзальную поступил 9:59, в постройке действительно загорелась вытяжка. Огнем было охвачено 3 кв. метра, все потушили в 10:13.

На месте от МЧС работали четыре человека, использовалась одна единица техники. Пострадавших нет.

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