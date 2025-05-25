Около вокзала в Ростове-на-Дону загорелась шаурмичная

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Оказалось, что вызов на улицу Привокзальную поступил 9:59, в постройке действительно загорелась вытяжка. Огнем было охвачено 3 кв. метра, все потушили в 10:13.