ДТП с двумя погибшими произошло в Шахтах

Предварительно, около 6:40 утра 25 мая на проспекте Ленинского Комсомола 53-летний водитель легковой машины не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге автомобиль занесло, он съехал с дороги и столкнулся с опорой уличного освещения.