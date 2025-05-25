Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с двумя погибшими произошло в Шахтах

В Шахтах легковая машина ушла в занос и врезалась в столб, погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах два человека погибли в ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21099». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, около 6:40 утра 25 мая на проспекте Ленинского Комсомола 53-летний водитель легковой машины не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге автомобиль занесло, он съехал с дороги и столкнулся с опорой уличного освещения.

— В результате сам водитель и его 39-летний пассажир скончались на месте происшествия, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Донских водителей просят быть внимательными, строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться во время поездки.

Подпишись на нас в Telegram.