ДТП с двумя погибшими произошло в Шахтах

В Шахтах два человека погибли в ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21099». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, около 6:40 утра 25 мая на проспекте Ленинского Комсомола 53-летний водитель легковой машины не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге автомобиль занесло, он съехал с дороги и столкнулся с опорой уличного освещения.
— В результате сам водитель и его 39-летний пассажир скончались на месте происшествия, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Донских водителей просят быть внимательными, строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться во время поездки.
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