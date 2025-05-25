25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине горело общежитие, никто не пострадал. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям ночью 25 мая. Горело подсобное помещение общежития. Когда подразделения МЧС прибыли на место, на девятом этаже здания полыхал открытый огонь. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал.
В результате происшествия в подсобном помещении уничтожены окно и входная дверь, закопчены стены и потолочные перекрытия.
Причина пожара устанавливается. -0-