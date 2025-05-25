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В Жлобине горело общежитие, никто не пострадал

Сообщение о пожаре поступило спасателям ночью 25 мая. Горело подсобное помещение общежития. Когда подразделения МЧС прибыли на место, на девятом этаже здания полыхал открытый огонь. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине горело общежитие, никто не пострадал. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям ночью 25 мая. Горело подсобное помещение общежития. Когда подразделения МЧС прибыли на место, на девятом этаже здания полыхал открытый огонь. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

В результате происшествия в подсобном помещении уничтожены окно и входная дверь, закопчены стены и потолочные перекрытия.

Причина пожара устанавливается. -0-