В Жлобине горело общежитие, никто не пострадал

Сообщение о пожаре поступило спасателям ночью 25 мая. Горело подсобное помещение общежития. Когда подразделения МЧС прибыли на место, на девятом этаже здания полыхал открытый огонь. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

