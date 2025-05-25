В Витебском районе семилетний мальчик утонул в пруду-копани

В МЧС напомнили о главном правиле для всех родителей — не оставлять детей без присмотра даже на короткое время. «Впереди летние каникулы. Не дайте своему ребенку стать частью печальной статистики. Объясните своим детям последствия купания и игр в опасных местах, таких как водоемы, железная дорога, карьеры, стройки. Если вы стали очевидцем опасной ситуации с участием детей, никогда не проходите мимо. Помните: главная задача взрослых — обеспечить безопасность своих детей, сохранить их жизнь и здоровье», — подчеркнули в ведомстве. -0-