25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе семилетний мальчик утонул в пруду-копани, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Трагедия произошла в садовом товариществе «Агрохимик». По предварительной информации, мальчик 2018 года рождения вместе с компанией детей пошел к водоему, где все и произошло.
В МЧС напомнили о главном правиле для всех родителей — не оставлять детей без присмотра даже на короткое время. «Впереди летние каникулы. Не дайте своему ребенку стать частью печальной статистики. Объясните своим детям последствия купания и игр в опасных местах, таких как водоемы, железная дорога, карьеры, стройки. Если вы стали очевидцем опасной ситуации с участием детей, никогда не проходите мимо. Помните: главная задача взрослых — обеспечить безопасность своих детей, сохранить их жизнь и здоровье», — подчеркнули в ведомстве. -0-