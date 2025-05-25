На посольство РФ в Швеции с помощью БПЛА сбросили емкость с краской

«Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом», — указано в Telegram-канале российского посольства.
Там отметили, что инцидент произошел утром 25 мая. Кроме того, операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям, подчеркнули в посольстве РФ.
«Подобные нападения регулярно продолжаются уже более года. Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами пресечь подобные атаки. Результатов тем не менее нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права», — заключили в дипмиссии.
В апреле посольство России в Швеции также сообщило, что перед входом в здание бросили емкости с краской. Тогда, по данным диппредставительства, в шведский МИД была направлена нота в связи с актом вандализма. Отмечалось, что расследования, якобы проводимые правоохранительными органами Швеции по предыдущим инцидентам, не дали никаких результатов.