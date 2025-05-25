На посольство РФ в Швеции с помощью БПЛА сбросили емкость с краской

В апреле посольство России в Швеции также сообщило, что перед входом в здание бросили емкости с краской. Тогда, по данным диппредставительства, в шведский МИД была направлена нота в связи с актом вандализма. Отмечалось, что расследования, якобы проводимые правоохранительными органами Швеции по предыдущим инцидентам, не дали никаких результатов.