Суд на Урале не стал арестовывать водителя, насмерть сбившего девочку в ДТП

Березовский городской суд не стал арестовывать водителя грузовика Дмитрия Подковрина, который наехал на мать с четырехлетней дочерью, и назначил ему запрет определенных действий. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ребенок скончался на месте ДТП от полученных травм.