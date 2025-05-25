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Суд на Урале не стал арестовывать водителя, насмерть сбившего девочку в ДТП

Березовский городской суд не стал арестовывать водителя грузовика Дмитрия Подковрина, который наехал на мать с четырехлетней дочерью, и назначил ему запрет определенных действий. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ребенок скончался на месте ДТП от полученных травм.

По версии следствия, авария произошла 23 мая в Березовском на нерегулируемом пешеходном переходе у дома по ул. Гагарина, 4. «Березовский городской суд исследовал материалы дела и отказал следователю в аресте обвиняемого. Мера пресечения Подковрину избрана в виде запрета определенных действий, том числе установлен запрет управления транспортными средствами», — говорится в сообщении суда.

По данным СУ СКР по Свердловской области, Дмитрию Подковрину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пяти лет колонии. Подчеркивается, что водитель признал вину.