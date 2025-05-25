Суд на Урале не стал арестовывать водителя, насмерть сбившего девочку в ДТП

По версии следствия, авария произошла 23 мая в Березовском на нерегулируемом пешеходном переходе у дома по ул. Гагарина, 4. «Березовский городской суд исследовал материалы дела и отказал следователю в аресте обвиняемого. Мера пресечения Подковрину избрана в виде запрета определенных действий, том числе установлен запрет управления транспортными средствами», — говорится в сообщении суда.
По данным СУ СКР по Свердловской области, Дмитрию Подковрину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пяти лет колонии. Подчеркивается, что водитель признал вину.