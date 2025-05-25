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Под Волгоградом офицер полиции спас из Волги тонущую женщину

И оказал пострадавшей первую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Полицейский во время дежурства спас тонущую в Волге женщину в поселке Светлый Яр. Это случилось накануне на набережной райцентра под Волгоградом. Капитан полиции в этот день был на дежурстве, и, получив информацию о ЧП, сразу побежал на помощь. Рядом были очевидцы, но никто не рискнул прыгнуть в реку с сильным течением. Выбраться в этом месте из воды тяжело из-за высоких бетонных плит, объяснили в региональной полиции.

Место не предназначено для купания. 51-летняя женщина оказалась в воде, потому что немного перепила алкоголя и сильно расстроилась. Очевидец согласился помочь офицеру, которому ничего не оставалось, как спуститься в воду, обвязавшись веревкой. Второй конец веревки держал прохожий, капитан опустился в воду и вытащил женщину из реки.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, пока ехала скорая, полицейский сам оказал первую помощь пострадавшей. Вода еще холодная для купания, женина серьезно переохладилась и нахлебалась воды. Капитан полиции передал ее в руки врачей.