Под Волгоградом офицер полиции спас из Волги тонущую женщину

Полицейский во время дежурства спас тонущую в Волге женщину в поселке Светлый Яр. Это случилось накануне на набережной райцентра под Волгоградом. Капитан полиции в этот день был на дежурстве, и, получив информацию о ЧП, сразу побежал на помощь. Рядом были очевидцы, но никто не рискнул прыгнуть в реку с сильным течением. Выбраться в этом месте из воды тяжело из-за высоких бетонных плит, объяснили в региональной полиции.