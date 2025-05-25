Водитель на Toyota сбил 8-летнюю девочку вне пешеходного перехода в Петербурге

На Малой Балканской улице в Петербурге под колесами Toyota пострадала второклассница. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, происшествие случилось на пешеходном переходе, когда восьмилетняя девочка переходила дорогу вместе с бабушкой.
— В результате ДТП несовершеннолетняя в тяжелом состоянии была госпитализирована, — уточнили в ведомстве.
В результате наезда школьница получила тяжелые травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы бедра и плеча со смещением, а также ушибы и ссадины. По факту аварии проводится проверка.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что во дворе дома 54 на Красносельском шоссе Kia на глазах у матери сбил восьмилетнего мальчика, который за несколько секунд до этого катался во дворе на самокате. В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.