Водитель на Toyota сбил 8-летнюю девочку вне пешеходного перехода в Петербурге

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что во дворе дома 54 на Красносельском шоссе Kia на глазах у матери сбил восьмилетнего мальчика, который за несколько секунд до этого катался во дворе на самокате. В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.