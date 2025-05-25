В Самарской области мошенники обманом получили 80 тысяч рублей от пенсионерки

В полицию Самарской области обратилась пожилая женщина, ставшая жертвой мошенничества. Неизвестный сообщил ей по телефону о якобы произошедшем ДТП с участием её сына и потребовал деньги для «урегулирования вопроса».
Как сообщают в региональном главке, пенсионерка передала 80 тысяч рублей прибывшему курьеру. Позже выяснилось, что с её сыном всё в порядке.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан не передавать деньги незнакомцам и при подобных звонках сразу связываться с родственниками.
Ранее в СК России поручили представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав льготников в Самарской области.
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