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Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши признал вину и готов выдать оружие.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, признал вину и готов выдать оружие, свидетельствуют материалы МВД.

«За что задержан понимаешь?» — спросил у подозреваемого следователь на видео допроса, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

«Понимаю», — ответил тот.

На вопрос, будет ли он давать чистосердечное признание, мужчина ответил утвердительно.

Подозреваемый добавил, что готов выдать оружие.

Ранее СУСК по Воронежской области сообщал, что задержанный ранее судимый 38-летний местный житель подозревается в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время планируется предъявление обвинения.