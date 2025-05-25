Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, признал вину и готов выдать оружие, свидетельствуют материалы МВД.
«За что задержан понимаешь?» — спросил у подозреваемого следователь на видео допроса, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
«Понимаю», — ответил тот.
На вопрос, будет ли он давать чистосердечное признание, мужчина ответил утвердительно.
Подозреваемый добавил, что готов выдать оружие.
Ранее СУСК по Воронежской области сообщал, что задержанный ранее судимый 38-летний местный житель подозревается в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время планируется предъявление обвинения.