В Нижегородской области автобус с детьми попал в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Автобус с детьми из Чувашии попал в ДТП в Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает министерство образования республики.
«Сегодня при подъезде к Нижнему Новгороду произошло ДТП с экскурсионным автобусом, в котором находились школьники из Чувашии. Пострадавших нет и детям ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дети размещены в близлежащей школе.
«В скором времени школьники будут отправлены домой в регион», — подчеркивается в сообщении.