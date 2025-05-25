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В Нижегородской области автобус с детьми попал в ДТП

В Нижегородской области автобус с детьми попал в ДТП, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Автобус с детьми из Чувашии попал в ДТП в Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает министерство образования республики.

«Сегодня при подъезде к Нижнему Новгороду произошло ДТП с экскурсионным автобусом, в котором находились школьники из Чувашии. Пострадавших нет и детям ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети размещены в близлежащей школе.

«В скором времени школьники будут отправлены домой в регион», — подчеркивается в сообщении.