В районе вокзала в Ростове-на-Дону загорелась шаурмичная

Предварительно, очагом огня, распространившегося на площади 3 кв.м., стала вытяжка. Возгорание удалось ликвидировать силами четырех пожарных и одной единицы техники.
В результате происшествия никто не пострадал.
В Ростове-на-Дону на Привокзальной площади сегодня утром произошел пожар в заведении, где продавали шаурму. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Предварительно, очагом огня, распространившегося на площади 3 кв.м., стала вытяжка. Возгорание удалось ликвидировать силами четырех пожарных и одной единицы техники.
В результате происшествия никто не пострадал.