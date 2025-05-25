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В районе вокзала в Ростове-на-Дону загорелась шаурмичная

В Ростове-на-Дону на Привокзальной площади сегодня утром произошел пожар в заведении, где продавали шаурму. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Предварительно, очагом огня, распространившегося на площади 3 кв.м., стала вытяжка. Возгорание удалось ликвидировать силами четырех пожарных и одной единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал.