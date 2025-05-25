На Урале подросток ранил ножом одноклассника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Подросток ранил ножом одноклассника во время прогулки в Верхней Пышме Свердловской области, ребенок в больнице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в воскресенье.
По данным ведомства, вечером в субботу 13-летний подросток отправился на прогулку с двумя одноклассниками. Затем между школьниками произошла словесная перепалка, один из них достал из рюкзака нож и стал им угрожать.
«Но на этом конфликт не прекратился, и между несовершеннолетними развязалась драка, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение в область спины», — рассказали в прокуратуре.
После этого, отмечает пресс-служба, школьник вместе со вторым подростком, наблюдавшим за происходящим, сбежал с места происшествия, оставив одноклассника в беспомощном состоянии, выбросив нож и рюкзак по дороге.
«Сам виновный пояснил, что применять оружие он не хотел, а удар был нанесен им случайно, поскольку в ходе разгоревшейся драки он забыл, что нож находится у него в руке», — уточняет надзорное ведомство.
Пострадавший ребенок в больнице Екатеринбурга, тяжесть телесных повреждений выясняется. Оба мальчика на учете не состояли, по месту учебы характеризуются удовлетворительно. Прокуратура начала проверку.