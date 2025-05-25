В Кинель-Черкассах задержана женщина за кражу продуктов и бытовой химии из магазина

В марте в полицию Кинель-Черкасского района поступило сообщение о хищении товаров на сумму свыше 4000 рублей в сетевом магазине села Кинель-Черкассы.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 45-летняя женщина, ранее судимая, пыталась вынести из магазина продукты и бытовую химию, не оплатив их. Ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Подозреваемая признала вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении женщины избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Товар возвращен владельцу.
Ранее мы писали, что пенсионерка из Самарской области отдала мошенникам 80 тысяч рублей, поверив в ложное ДТП.
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