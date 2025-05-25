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На трассе в Ростовской области загорелась легковушка

На трассе Таганрог — Ростов потушили полыхающую легковушку, выгорело 2 кв. метра.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, на трассе Таганрог — Ростов, очевидцы заметили полыхающий легковой автомобиль. Видео с места происшествия опубликовали 25 мая в соцсетях.

Случившееся подтвердили в МЧС. По данным экстренной службы, инцидент произошел в районе 8 км автодороги (судя по карте, речь идет об участке пути в районе Чалтыря).

— Сообщение поступило 11:47, пламенем было охвачено 2 кв. метра. На месте работали четыре человека, использовалась одна единица техники, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Добавим, также сегодня в Шахтах в ДТП погибли два человека.