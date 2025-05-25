На трассе в Ростовской области загорелась легковушка

В Ростовской области, на трассе Таганрог — Ростов, очевидцы заметили полыхающий легковой автомобиль. Видео с места происшествия опубликовали 25 мая в соцсетях.
Случившееся подтвердили в МЧС. По данным экстренной службы, инцидент произошел в районе 8 км автодороги (судя по карте, речь идет об участке пути в районе Чалтыря).
— Сообщение поступило 11:47, пламенем было охвачено 2 кв. метра. На месте работали четыре человека, использовалась одна единица техники, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Добавим, также сегодня в Шахтах в ДТП погибли два человека.