Прогулка закончилась трагедией: Гражданка Молдовы погибла в Италии после падения с горы Титано в Сан-Марино

Женщина из Республики Молдова погибла в после падения с горы Титано в Сан-Марино. Трагедия произошла 24 мая, около 19:40, сообщают итальянские СМИ.
32-летняя молдаванка вместе с двумя друзьями занималась лазанием по канату. По данным апеннинской прессы, во время прогулки по тропе у подножия скалы молдаванка по неизвестным пока причинам поскользнулась и упала с высоты около 30−40 метров в лесистую местность.
Коллеги по группе поспешили на помощь. Одному из них удалось добраться до пострадавшей и провести реанимационные мероприятия, но, к сожалению, безуспешно.
На место происшествия выехали полиция и пожарные из Сан-Марино. Для поднятия тела потребовался вертолет.
Спасатели подтвердили смерть пострадавшей.
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