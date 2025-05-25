Прогулка закончилась трагедией: Гражданка Молдовы погибла в Италии после падения с горы Титано в Сан-Марино

32-летняя молдаванка вместе с двумя друзьями занималась лазанием по канату. По данным апеннинской прессы, во время прогулки по тропе у подножия скалы молдаванка по неизвестным пока причинам поскользнулась и упала с высоты около 30−40 метров в лесистую местность.