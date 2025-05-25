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В Самаре мужчину подозревают в поджоге автомобиля на улице Ставропольской

В мае в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Chevrolet у одного из домов на улице Ставропольской в Самаре.

В мае в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Chevrolet у одного из домов на улице Ставропольской в Самаре. Об этом сообщают в региональном главке.

Пожар был ликвидирован, после чего полицейские осмотрели место происшествия, опросили владельца и изъяли улики. По результатам экспертизы установлено, что причиной пожара стал поджог. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В результате оперативных мероприятий установлен подозреваемый — ранее судимый 38-летний житель Самары.

По его словам, поджог он совершил из-за личного конфликта: остался один после того, как его сожительница с друзьями уехала, и решил отомстить, повредив автомобиль, которым она пользовалась. Мужчина поджег провода под капотом зажигалкой.

Подозреваемый признал вину. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее женщина совершила кражу товаров на сумму свыше 4000 рублей в сетевом магазине села Кинель-Черкассы.

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