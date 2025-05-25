В Самаре мужчину подозревают в поджоге автомобиля на улице Ставропольской

В мае в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Chevrolet у одного из домов на улице Ставропольской в Самаре. Об этом сообщают в региональном главке.
Пожар был ликвидирован, после чего полицейские осмотрели место происшествия, опросили владельца и изъяли улики. По результатам экспертизы установлено, что причиной пожара стал поджог. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. В результате оперативных мероприятий установлен подозреваемый — ранее судимый 38-летний житель Самары.
По его словам, поджог он совершил из-за личного конфликта: остался один после того, как его сожительница с друзьями уехала, и решил отомстить, повредив автомобиль, которым она пользовалась. Мужчина поджег провода под капотом зажигалкой.
Подозреваемый признал вину. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее женщина совершила кражу товаров на сумму свыше 4000 рублей в сетевом магазине села Кинель-Черкассы.
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