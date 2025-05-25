В Астраханской области три человека погибли в ДТП

«По предварительным данным, в результате ДТП двое водителей, женщина 1979 (автомобиль — Chery Tiggo) и мужчина 1986 (автомобиль Toyota Corolla) годов рождения, а также один из пассажиров Toyota, женщина 2005 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сказал представитель УМВД.