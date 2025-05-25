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В Астраханской области три человека погибли в ДТП

В Астраханской области в ДТП двух иномарок три человека погибли, один пострадал.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости. Три человека погибли, и один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Володарском районе Астраханской области, сообщил журналистам представитель УМВД России по региону.

Авария произошла днем.

«По предварительным данным, в результате ДТП двое водителей, женщина 1979 (автомобиль — Chery Tiggo) и мужчина 1986 (автомобиль Toyota Corolla) годов рождения, а также один из пассажиров Toyota, женщина 2005 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сказал представитель УМВД.

Еще один пассажир Toyota, девушка 2007 года рождения, госпитализирована, уточнил представитель УМВД РФ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится процессуальная проверка, добавил представитель УМВД России по региону.