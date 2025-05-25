На ЗАЭС обвинили Киев в обстрелах в день ротации экспертов МАГАТЭ

Украинский президент Владимир Зеленский убежден, что оператором ЗАЭС может быть только Украина. «Запорожская станция сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав», — объяснял он.