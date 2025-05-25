На ЗАЭС обвинили Киев в обстрелах в день ротации экспертов МАГАТЭ

Украинские силы обстреливали территорию близ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в день проведения ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале станции.
Обстрелам, как отмечается в сообщении, подверглась территория, непосредственно прилегающая к площадке Запорожской АЭС.
«На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все 6 блоков находятся в состоянии “холодный останов”. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе станции.
Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения остается в норме и не превышает природных значений, добавили там.
В пресс-службе днем 25 мая сообщили, что на Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ. В составе 28-й команды экспертов агентства будут работать три инспектора. В их задачи входят наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции.
Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Директор агентства Рафаэль Гросси неоднократно называл ситуацию на станции нестабильной. С начала боев «главной ахиллесовой пятой» ядерной безопасности было внешнее электроснабжение АЭС, в мае ситуация ухудшилась, говорил он на прошлой неделе. На тот момент станция уже более недели использовала только одну линию электропередачи для «выполнения основных функций ядерной безопасности» из-за повреждений на подконтрольной Киеву территории, сообщало МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.
В марте президент США Дональд Трамп заявлял об обсуждении вопроса контроля над Запорожской АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт тогда пояснила, что Трамп предложил Киеву помощь в управлении атомными электростанциями. Как позднее писала The Wall Street Journal, Вашингтон предложил присвоить нейтральный статус территориям вокруг станции и передать их под его контроль, что, по мнению американской стороны, могло бы поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский убежден, что оператором ЗАЭС может быть только Украина. «Запорожская станция сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав», — объяснял он.
Если Россия получит предложение о передаче АЭС, то объяснит Соединенным Штатам невозможность изменения подконтрольности, заявлял глава МИД Сергей Лавров. «Мы никогда не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что Запорожская АЭС находится в ведении государственной корпорации Российской Федерации “Росатом”. Она находится под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно присутствующего на объекте», — пояснял он.