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В районе Башкирии из реки извлекли тело мужчины

Погибший решил искупаться в пьяном виде.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Башкирии сегодня, 25 мая, сообщили, что в Ишимбайском районе нашли тело мужчины. По предоставленным данным, его извлекли из реки Тор.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло в селе Верхотор. Предварительно известно, что мужчина отдыхал там в компании друзей. В какой-то момент он решил искупаться в пьяном состоянии, но пропал из виду.

Самостоятельно найти его очевидцам не удалось. По факту случившегося проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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