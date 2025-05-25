Бастрыкин поручил завести дело после надругательства над флагом России в Грузии

Об этом сообщили в СК России.
«Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России прямо на сцене на фестивале Tbilisi Open Air. Он бросил триколор в урну и сделал вид, что помочился на него.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские правоохранители дадут правовую оценку действиям Гецадзе.