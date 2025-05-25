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Бастрыкин поручил завести дело после надругательства над флагом России в Грузии

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над флагом России на концерте в Грузии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в СК России.

«Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России прямо на сцене на фестивале Tbilisi Open Air. Он бросил триколор в урну и сделал вид, что помочился на него.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские правоохранители дадут правовую оценку действиям Гецадзе.