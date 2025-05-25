В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отдел полиции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Суд заключил под стражу жительницу Петербурга, пытавшуюся поджечь отделение полиции, по делу о теракте, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Осиповой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (Теракт) УК РФ. Суд избрал Осиповой стражу по 23 июля 2025 года», — сообщает пресс-служба.
Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга подожгла отдел полиции в Василеостровском районе, сообщал городской главк СК РФ. По версии следствия, в ночь на 24 мая фигурантка подожгла 37-й отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет.
Ранее региональный главк МВД РФ сообщал о задержании 37-летней местной жительницы по подозрению в поджоге актового зала отдела полиции. Как пояснила подозреваемая, 16 мая ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на портале Госуслуг и переводе денег на Украину для помощи ВСУ. Впоследствии неизвестный предложил поджечь отдел полиции, чтобы погасить задолженность и избежать уголовной ответственности.
В пресс-службе судов Петербурга добавили, что Осипова вину признала и раскаялась.