В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отдел полиции

Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга подожгла отдел полиции в Василеостровском районе, сообщал городской главк СК РФ. По версии следствия, в ночь на 24 мая фигурантка подожгла 37-й отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет.