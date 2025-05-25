В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов

По данным правоохранителей, лыжи нашли у подножия Римпфишхорна на пути маршрута из курортного города Церматт. Альпинисты обратились в спасательные службы, пройдя маршрут до конца и не обнаружив хозяев лыж, уточняет полиция.
«Двадцать четвертого мая со спасательным службами связались альпинисты, заметившие брошенные лыжи на высоте около 4 тысяч метров под вершиной Римпфишхорна. Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер», — говорится в сообщении на сайте полиции.
В настоящее время идентификация жертв еще не завершена, добавляет полиция. Швейцарской прокуратурой начато расследование для установления точных обстоятельств происшествия.
В марте 2024 года в регионе произошел схожий инцидент. Тогда в районе горы Тет Бланш также были найдены пять тел туристов, погибших в ходе восхождения из-за погодных условий.