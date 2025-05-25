В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов

«Двадцать четвертого мая со спасательным службами связались альпинисты, заметившие брошенные лыжи на высоте около 4 тысяч метров под вершиной Римпфишхорна. Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер», — говорится в сообщении на сайте полиции.