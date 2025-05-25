Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Батайска горит бесхозное строение, огонь охватил 60 кв. метров

На улице Ленина в Батайске загорелось бесхозное строение, сейчас ведется тушение.

Источник: Комсомольская правда

Днем 25 мая в центре Батайска загорелось бесхозное строение, огонь распространился на площади в 60 кв. метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Вызов на Ленина, 6 поступил в 16:35. К этому моменту горение локализовано, продолжается тушение. На месте задействовали 12 человек и три единицы техники, — сообщили в экстренном ведомстве.

Судя по интернет-картам, полыхающая бесхозная постройка находится в опасной близости от частных строений.

Напомним, за прошедшие сутки в Ростовской области потушили десять техногенных пожаров.

Подпишись на нас в Telegram.