В центре Батайска горит бесхозное строение, огонь охватил 60 кв. метров

Днем 25 мая в центре Батайска загорелось бесхозное строение, огонь распространился на площади в 60 кв. метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов на Ленина, 6 поступил в 16:35. К этому моменту горение локализовано, продолжается тушение. На месте задействовали 12 человек и три единицы техники, — сообщили в экстренном ведомстве.
Судя по интернет-картам, полыхающая бесхозная постройка находится в опасной близости от частных строений.
Напомним, за прошедшие сутки в Ростовской области потушили десять техногенных пожаров.
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