В SpaceX раскрыли причину взрыва космолета Starship

Анализ данных показал, что авария 6 марта произошла из-за отказа оборудования в одном из двигателей Raptor. Это вызвало неконтролируемое возгорание топлива в нижней части корабля, что привело к отключению трех соседних двигателей. Через две минуты после потери связи система автоматически уничтожила неуправляемую ступень.