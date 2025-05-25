Водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП на М-7 в Нижегородской области

По данным ГАИ по Нижегородской области, водитель уснул во время движения, в результате чего внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате аварии пострадали две пассажирки Toyota — женщины 72 и 57 лет. Обе были доставлены в больницу им. Семашко с травмами различной степени тяжести. Травмы также получил 31-летний водитель «Форда», однако от госпитализации он отказался.
Ранее сообщалось, что водитель в Павлове протаранил пять машин и скрылся с места ДТП.
Также напомним о ДТП, в которое попал автобус со школьниками из Чувашии. Авария произошла в Нижегородской области.