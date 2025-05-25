В Пулково предупредили об изменениях в расписании из-за ограничений в Москве. Есть задержки и отмены

В связи с ограничениями в работе аэропортов Москвы пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о вылетах и прилетах у своих авиакомпаний. Несмотря на возможные изменения, обслуживание регулярных рейсов по другим направлениям продолжается в штатном режиме, говорится в сообщении Пулково.
Также отмечается, что петербургский аэропорт принимает рейсы в качестве запасного. При этом точное количество перенаправленных бортов пока не уточняется.
«Фонтанка» решила посмотреть, задерживаются ли рейсы между Москвой и Петербургом 25 мая. Из данных онлайн-табло следует, что задержка коснулась рейсов FV 6177 и SU 6177 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» из Петербурга в Москву, которые должны были вылететь в 17:00, а также рейсов FV 6941 и SU 6941 с запланированным вылетом в 17:30. Кроме того, задерживаются рейсы FV 6179 и SU 6179, которые должны были отправиться в 18:00. При этом рейс FV 6175, запланированный на 18:30, был отменен. Прием этих рейсов был запланирован во Внуково.
Также отменен рейс N4 206 Nordwind Airlines, который должен был вылететь из Пулково в Шереметьево в 19:15. Рейс S7 1008 S7 Airlines в Домодедово, запланированный на 20:35, задерживается. Еще один отмененный рейс — FV 6032 «России», который должен был вылететь из Внуково в Пулково в 18:00.
Ранее «Фонтанка» писала, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ была отражена атака четырех украинских беспилотников, летевших на Москву. Пресс-служба Росавиации оповестила о временном закрытии аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский для приема и вылета рейсов из-за угрозы атак дронов.