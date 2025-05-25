В Пулково предупредили об изменениях в расписании из-за ограничений в Москве. Есть задержки и отмены

«Фонтанка» решила посмотреть, задерживаются ли рейсы между Москвой и Петербургом 25 мая. Из данных онлайн-табло следует, что задержка коснулась рейсов FV 6177 и SU 6177 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» из Петербурга в Москву, которые должны были вылететь в 17:00, а также рейсов FV 6941 и SU 6941 с запланированным вылетом в 17:30. Кроме того, задерживаются рейсы FV 6179 и SU 6179, которые должны были отправиться в 18:00. При этом рейс FV 6175, запланированный на 18:30, был отменен. Прием этих рейсов был запланирован во Внуково.