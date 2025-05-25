Рэп со «взрослым» текстом: 13-летнему мини-гангстеру грозит запрет на концерты в Москве

Юному артисту всего 13 лет, но его концерты — строго 18+. Сам Владимир паспорт ещё не получил, но уже успел собрать солидную аудиторию в Telegram и выйти из онлайна на реальные сцены.
В январе он уже выступал в Нижнем Новгороде, после чего на родителей был составлен протокол — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Это не остановило исполнителя: на весну и лето запланированы новые концерты, включая московские.
Теперь на выступления обратили внимание активисты православного движения «Сорок сороков». Они пожаловались в правоохранительные органы и потребовали запретить ближайшие концерты, а также проверить родителей школьника и ограничить распространение нескольких его песен.
Ситуацией уже заинтересовались надзорные органы. Не исключено, что ближайшие выступления могут быть отменены. Сам юный рэпер ситуацию пока не комментировал.