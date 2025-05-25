Пожар в двух ангарах в Раменском ликвидирован

«Пожар полостью ликвидирован», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Раменская городская прокуратура контролирует установление причин пожара.
Пожарные ликвидировали возгорание в двух вплотную стоящих ангарах в дер. Рыболво муниципального округа Раменский, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
«Пожар полостью ликвидирован», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Раменская городская прокуратура контролирует установление причин пожара.