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Пожар в двух ангарах в Раменском ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в двух вплотную стоящих ангарах в дер. Рыболво муниципального округа Раменский, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар полостью ликвидирован», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Раменская городская прокуратура контролирует установление причин пожара.