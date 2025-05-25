В Италии призвали не отказываться от Ватикана как места диалога по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организация второго этапа переговоров между Россией и Украиной на территории Ватикана представляется маловероятной. По его словам, использование католической площадки для диалога между двумя преимущественно православными государствами выглядит не вполне уместно. Лавров также отметил, что сам Ватикан, вероятно, столкнется с определенными неудобствами в случае необходимости принимать делегации от России и Украины, передает телеканал 360.