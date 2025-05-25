У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом — капитан судна россиянин: видео

В прибрежных водах Индии произошло крушение крупного контейнеровоза, который перевозил значительное количество дизельного топлива и мазута. Инцидент зафиксирован неподалёку от города Кочи. Об этом сообщили представители местной береговой охраны.
На борту судна находилось 640 грузовых контейнеров, среди которых 13 перевозили потенциально опасные вещества, а 12 — карбид кальция. Учитывая это, существует серьёзная угроза масштабного экологического загрязнения из-за возможной утечки нефтепродуктов.
По предварительным данным, основной причиной крушения стало опрокидывание судна, вероятно вызванное затоплением одного из трюмов. Уточняется, что капитаном судна являлся гражданин России. Экипаж включал 20 граждан Филиппин, двух украинцев и одного грузина. Все 24 члена команды были оперативно и успешно эвакуированы спасательными службами после инцидента.