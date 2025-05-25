У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом — капитан судна россиянин: видео

По предварительным данным, основной причиной крушения стало опрокидывание судна, вероятно вызванное затоплением одного из трюмов. Уточняется, что капитаном судна являлся гражданин России. Экипаж включал 20 граждан Филиппин, двух украинцев и одного грузина. Все 24 члена команды были оперативно и успешно эвакуированы спасательными службами после инцидента.