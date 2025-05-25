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Собянин: Система ПВО пресекла атаку еще одного вражеского БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины, который летел в сторону столицы. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Министерство обороны утром 25 мая отчиталось, что в течение минувшей ночи средствами ПВО были уничтожены 110 украинских беспилотников, атаковавших территории 13 российских регионов. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев тогда же сообщил о продолжающейся атаке вражеских коптеров на регион.

Так, обломки одного из сбитых дронов упали на жилой дом в Туле повредив пятиэтажное здание на улице Металлургов. Местные жители также рассказали, что над городом прогремели мощные взрывы.